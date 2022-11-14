Польша готовит «третий зимний поход» на Украину

Олег Хавич На минувшей неделе главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли решение о запуске «миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины» (EUMAM Ukraine), предусматривающей тренировку украинских военных.
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