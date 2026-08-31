Трамп ждет Си Цзиньпина в Вашингтоне 24 сентября

Президент США Дональд Трамп готовится к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Ожидается, что встреча состоится 24 сентября.
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