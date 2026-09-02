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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Уильямс назвал себя и Коди лучшим дуэтом братьев в НБА

Коди Уильямс – брат чемпиона НБА Джейлена Уильямса из «Тандер» – был выбран 10-м на драфте-2023. В прошедшем сезоне защитник (21 год, 203 см) набирал 8,8 очка, 3 подбора и 2 передачи за 24,3 минуты в среднем в 67 матчах за «Юту».

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