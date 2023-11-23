Программа CORONA: Истоки американской спутниковой разведки

На сегодняшний день спутниковая разведка является одной из самых эффективных. Аппараты, находящиеся далеко за пределами атмосферы, с удивительной точностью передают данные о наземных объектах на территории потенциального противника.
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