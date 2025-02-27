«Телеграф»: на Украине начались массовые аресты командиров ВСУ

На Украине начались массовые аресты боевых генералов Вооруженных сил страны. Об этом заявил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в беседе с изданием «Телеграф».
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