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Дом-невидимка: как архитекторам удалось спрятать целое жилище в голландском лугу

Дом-невидимка: как архитекторам удалось спрятать целое жилище в голландском лугу

Архитектурное бюро из Нидерландов WillemsenU реализовало проект частного дома, значительная часть которого скрыта под слоем грунта.

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