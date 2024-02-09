«Колорадо» дважды забил «Каролине» за 5 секунд – рекорд франшизы. Паризе забросил 1-ю шайбу за клуб, Жирар – с центра площадки

«Эвеланш» проиграли «Харрикейнс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ. В концовке первого периода при счете 0:3 Зак Паризе (первый гол 39-летнего форварда за клуб) и Самуэль Жирар (пробил Петра Кочеткова броском с центра площадки) отличились на 19:33 и 19:38 соответственно.