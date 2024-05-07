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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгий Романов о том, что русские вратари становятся модой в Америке: «Возможно. Есть тенденция. Много наших голкиперов приезжает, у нас сильная школа»

– Вы стали 13-м русским вратарем, который сыграл в этом сезоне НХЛ. За счет чего такой прорыв случился? – За счет работы, веры в себя и терпения.

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