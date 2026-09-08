Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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21-летний молдаванин признался в покушении на офицера ВКС в Энгельсе. «Задание — убить генерала»:

21-летний молдаванин признался в покушении на офицера ВКС в Энгельсе. «Задание — убить генерала»:

ФСБ: гражданин Молдавии получил задание убить российского генерала в ЭнгельсеУСМИ СК России В Астраханской области задержали 21-летнего гражданина Молдавии Николае Кочу, которого подозревают в покушении на российского военнослужащего в Саратовской области 3 сентября.

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