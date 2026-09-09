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Нижегородская правда

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Нижегородское «Торпедо» успешно стартовало в регулярном чемпионате КХЛ

Нижегородское «Торпедо» успешно стартовало в регулярном чемпионате КХЛ

Вот и стартовал 19‑й чемпионат Континентальной хоккейной лиги, по ходу которого, в декабре, нижегородскому «Торпедо» исполнится 80 лет.

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