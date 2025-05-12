Пленный военнослужащий ВСУ: украинцы надеялись на мир с приходом Трампа

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Военнослужащий ВСУ, попавший в плен к бойцам 83-й бригады российских ВДВ, признался, что многие украинцы возлагали надежды на мирное разрешение конфликта с приходом Дональда Трампа к власти в США.