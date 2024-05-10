Самый высокий автомобильный мост России Находится в посёлке Зубова Щель Лазаревского района. Высота опор Зубовского виадука достигает восьмидесяти метров.
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Самый высокий автомобильный мост России Находится в посёлке Зубова Щель Лазаревского района. Высота опор Зубовского виадука достигает восьмидесяти метров.