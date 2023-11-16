На старте торгов покупают расписки Ozon после публикации отчета

Российский рынок открыл торги в четверг, 16 ноября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,23%, до 3 207,62 пункта, индекс РТС слабеет на 0,03%, до 1133,9 пункта.