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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Кидд: «Мы готовы к силовой борьбе. Но если нам придется перестроиться, мы можем играть и в тактический баскетбол»

«С марта мы стали ценить силовую борьбу. Мы построены так, чтобы быть физически агрессивной командой.

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