Агентство Reuters: РФ уже передала США список своих требований

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что РФ якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений, при этом официальных комментариев ни от Москвы, ни от Вашингтона на этот счет не поступало, уточняет РИА «Новости».