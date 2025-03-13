Агентство Reuters: РФ уже передала США список своих требований

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что РФ якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений, при этом официальных комментариев ни от Москвы, ни от Вашингтона на этот счет не поступало, уточняет РИА «Новости».
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