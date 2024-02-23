Пашинян открыто обвинил Россию в попытках свержения власти в Армении

Премьер Армении заявил, что русские чиновники якобы призывали к свержению власти в республикеГлава армянского правительства в интервью телеканалу France 24 заявил, что высокопоставленные чиновники России осенью прошлого года открыто призывали армянский народ к свержению власти в республике.
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