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Пашинян открыто обвинил Россию в попытках свержения власти в Армении

Пашинян открыто обвинил Россию в попытках свержения власти в Армении

Премьер Армении заявил, что русские чиновники якобы призывали к свержению власти в республикеГлава армянского правительства в интервью телеканалу France 24 заявил, что высокопоставленные чиновники России осенью прошлого года открыто призывали армянский народ к свержению власти в республике.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
А может уже пора попросить товарища Кадырова, посетить эту гниду, и призвать его к ответственности за гнилой базар! Он враг, а врагов лучше прикапывать!
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17 час.

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