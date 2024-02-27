Собянин рассказал о работе социально ориентированных НКО Москвы

Безвозмездно выделяем помещения для социально ориентированных НКОМэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале, что сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО).
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