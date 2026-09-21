В Екатеринбурге закатят новый музыкальный фестиваль со звездным хедлайнером

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль Muz Bit Unlock. Среди хедлайнеров — певец Федук (Feduk), группа Settlers, чей трек «Светлое чувство» разошелся благодаря роликам в соцсетях, и артист Amchi, который записывал дуэты с Мотом и Бастой.