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В Екатеринбурге закатят новый музыкальный фестиваль со звездным хедлайнером

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль Muz Bit Unlock. Среди хедлайнеров — певец Федук (Feduk), группа Settlers, чей трек «Светлое чувство» разошелся благодаря роликам в соцсетях, и артист Amchi, который записывал дуэты с Мотом и Бастой.

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