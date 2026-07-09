В Краснодаре задержали подозреваемого в покушении на убийство и в убийстве после ДТП с летальным исходом

В Краснодаре задержали подозреваемого в покушении на убийство и в убийстве после ДТП с летальным исходомВ кубанской столице правоохранители взяли под стражу мужчину, которого подозревают в преднамеренном наезде на группу людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии