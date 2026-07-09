Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

396 подписчиков

В Краснодаре задержали подозреваемого в покушении на убийство и в убийстве после ДТП с летальным исходом

В Краснодаре задержали подозреваемого в покушении на убийство и в убийстве после ДТП с летальным исходом

В Краснодаре задержали подозреваемого в покушении на убийство и в убийстве после ДТП с летальным исходомВ кубанской столице правоохранители взяли под стражу мужчину, которого подозревают в преднамеренном наезде на группу людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии