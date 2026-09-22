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Заманивали и раскручивали: медцентр подозревают в обмане пенсионеров

Заманивали и раскручивали: медцентр подозревают в обмане пенсионеров

"112" Обыски сегодня прошли в одной из элитных клиник в центре Петербурга. По предварительным данным, силовики нагрянули в медцентр в рамках уголовного дела о мошенничестве: как считает следствие, в учреждении подло обманывали пациентов.

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