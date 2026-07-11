Ким Чен Ын: КНДР и Китай выведут отношения на новый уровень

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности совместно с председателем КНР Си Цзиньпином вывести отношения между двумя странами на новый уровень и развивать их как образец наиболее прочного стратегического партнерства между социалистическими государствами.
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