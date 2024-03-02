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С понедельника по Астрахани будет курсировать передвижной флюорограф

С понедельника по Астрахани будет курсировать передвижной флюорограф

С помощью него у астраханцев будет возможность в течение 12 дней бесплатно пройти флюорографию. Специалисты областного клинического противотуберкулезного диспансера приглашают жителей Астрахани бесплатно пройти флюорографию в удобном для них месте: с 4 марта по улицам облцентра начнет курсировать передвижной флюорограф, который в течение 12 дней будет останавливать на определенной улице и работать на выбранной точке несколько часов.

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