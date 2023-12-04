Российские природоохранники посетили международную выставку в Ботсване

Российские и африканские специалисты обменялись опытом и договорились о сотрудничестве.фото: Александр Железняк--> На международной выставке Botswana Travel and Tourism Expo (BTTE) в Касане побывала команда Фонда «Заповедное посольство», ЭкоЦентра «Заповедники» и других природоохранных организаций.