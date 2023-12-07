Рекордно быстро! Куда спешили на ЗИЛе при создании «Бычка»?

В конце 1980‑х годов, когда экономическая ситуация в стране стала меняться, на ЗИЛе поняли, что продавать прожорливый и откровенно устаревший бензиновый ЗИЛ‑4331 больше нельзя, рассказывает эксперт журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников.