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Испания – фаворит против Аргентины на ЧМ-2026. Андердоги выиграли лишь один из 11 последних финалов

Сборная Аргентины сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026. Испания – фаворит с коэффициентом 1.65. На триумф Аргентины букмекеры дают 2.

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