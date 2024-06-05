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Почему мужчины отказываются признавать, что их притязания могут быть неприятны?

Почему мужчины отказываются признавать, что их притязания могут быть неприятны?

Подсмотрела, уже не помню где, занятную историю приставаний пожилого ловеласа к молодой резвой девчушке.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
если б был миллиардер,сразу б влюбилась..хоть на 50 лет старше...и в инвалидной коляске...женщины у нас не меркантильные
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18 час.
Галина 123
Если вам одни такие в жизни встречались, значит вы старый миллиардер, в инвалидной коляске. Ну может еще  чуточку привлекательный.😊
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16 час.
Сергей С
сначала выставляют себя на всеобщее обозрение, на тех же  СЗ  ,как  согласных на потенциальные шпили -вили,только что без  без ценника,а потом пытаются изображать нитакусь ))
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14 час.

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