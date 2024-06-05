Почему мужчины отказываются признавать, что их притязания могут быть неприятны?

Валерий Вадимов если б был миллиардер,сразу б влюбилась..хоть на 50 лет старше...и в инвалидной коляске...женщины у нас не меркантильные

Галина 123 Если вам одни такие в жизни встречались, значит вы старый миллиардер, в инвалидной коляске. Ну может еще чуточку привлекательный.😊