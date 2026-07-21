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Zero Hedge

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Kimi, Crude, & Carney: Rabobank Sums Up The Geopolitical Chaos

Kimi, Crude, & Carney: Rabobank Sums Up The Geopolitical Chaos

Kimi, Crude, & Carney: Rabobank Sums Up The Geopolitical Chaos Authored by Molly Schwartz, Rabobank cross-asset macro strategist, Trading Playbooks The advancement of one of China’s AI models, Kimi, has sharpened attention on the latest US plans to counter China’s growing AI challenge.

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