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Поставки российского СПГ в сентябре выросли на 35%

Поставки российского СПГ в сентябре выросли на 35%

Основной прирост экспорта СПГ из России пришелся на азиатские рынки, особенно Китай, который увеличил закупки на 60% год к году, до 7,43 млн тонн.

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