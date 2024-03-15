Лавров: формуле мира Зеленского хотят придать конечный вид

На встрече в Швейцарии по Украине планируется представить окончательный и неизменный вариант "формулы мира" президента республики Владимира Зеленского, в таком виде документ будет вручен российской стороне.
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