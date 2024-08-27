Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 632 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влдимир
    Вот почти неделю мусолят о Паше Придурке. Многие называют человек мира. Кой черт человек мудак предавший свою Родину,...Дуров — не Ассанж...
  • Леонид Попивняк
    ...и в каких городах Китая вы лично были чтобы сделать такие выводы???Китай на грани ср...
  • Юрий С
    Вопрос: когда крышка котла захлопнется и их выбьют из РФ?Капкан захлопнулс...

"Этой стране конец!" В Сети подняли тревогу из-за задержания Дурова. Грядет глобальный скандал?

"Этой стране конец!" В Сети подняли тревогу из-за задержания Дурова. Грядет глобальный скандал?

Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров© AP Photo / Tatan Syuflana Задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту в пригороде Парижа вызвало тревогу у читателей французского издания Le Figaro.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
Александр Гуреев
А ведь Дуров предчувствовал что-то подобное, хотел встретится с ВВП, но тот отказал в встрече. Причину не озвучили.
Ответить
5 час.
Харченко Александр
Сидел бы в России тихо, нужно выпендриться
Ответить
2 час.
ХА
Харченко Александр
Молодой ещё что-то предчуствовать, а Путин предчувствовал, и дал ему испытать на собственной шкуре все блага цивилизации
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх