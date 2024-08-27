"Этой стране конец!" В Сети подняли тревогу из-за задержания Дурова. Грядет глобальный скандал?

Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров© AP Photo / Tatan Syuflana Задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту в пригороде Парижа вызвало тревогу у читателей французского издания Le Figaro.
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