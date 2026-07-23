Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, когда начнется встреча Лаврова и Рубио

Стало известно, когда начнется встреча Лаврова и Рубио

Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах намечена на 11:50 (06:50 мск).

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