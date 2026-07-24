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Царьград

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Volkswagen сообщил о снижении прибыли на 32,9% во II квартале 2026

Volkswagen сообщил о снижении прибыли на 32,9% во II квартале 2026

Volkswagen отчитался о снижении чистой прибыли на 32,9% во втором квартале 2026 года. Доход составил €1,5 млрд при увеличении выручки до €82 млрд.

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