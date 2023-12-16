146 человек заболели гриппом в Алматы

В Алматы зарегистрировали 146 лабораторно подтверждённых случаев гриппа, передаёт inAlmaty.kz. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщила, что за прошедшую неделю зарегистрировано 41 064 случая ОРВИ.
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