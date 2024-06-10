Роспатент постановил аннулировать патент судившегося с Apple изобретателя

Председатель палаты по патентным спорам в понедельник, 10 июня, принял решение удовлетворить требование "Эппл Рус" аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на полезную модель (инновационное техническое решение) — мобильный телефон с экстренной связью.
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