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62ИНФО | Новости Рязани

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В Сасове самокатчик сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся

В Сасове самокатчик сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся

Авария случилась в воскресенье, 26 июля, около дома №32 в микрорайоне Северный. По предварительной информации, водитель электросамоката столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом, после чего скрылся с места.

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