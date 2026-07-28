В Сасове самокатчик сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся

Авария случилась в воскресенье, 26 июля, около дома №32 в микрорайоне Северный. По предварительной информации, водитель электросамоката столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом, после чего скрылся с места.
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