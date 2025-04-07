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НХЛ спрогнозировала, кто и когда побьет рекорд Овечкина

НХЛ спрогнозировала, кто и когда побьет рекорд Овечкина

НХЛ: рекорд Овечкина через 10 лет побьет капитан «Торонто» МэттьюсНациональная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала прогноз, согласно которому рекорд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет побит в сезоне-2034/35.

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