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Газета.ру

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Агент Головина: готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги

Агент Головина: готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги

Агент полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина Александр Клюев заявил, что готов рассмотреть для своего клиента интересное предложение из любой лиги, включая Турцию и Саудовскую Аравию, передает Sport24.

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