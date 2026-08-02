Агент Головина: готовы рассмотреть интересное предложение из любой лиги

Агент полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина Александр Клюев заявил, что готов рассмотреть для своего клиента интересное предложение из любой лиги, включая Турцию и Саудовскую Аравию, передает Sport24.
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