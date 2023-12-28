CPA и CR уже недостаточно. Какие метрики качества использовать для аналитики In-App-рекламы

Почему нельзя ограничиваться только измерением CPA В отличие от веб-размещений, в мобильной рекламе стоимость действия (CPA) нужно отслеживать в конце воронки, когда пользователь уже оплатил заказ или прошел более глубокую идентификацию, на основе которой можно судить, что это настоящий человек, а не робот.