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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с арендой жилья на курортах

Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с арендой жилья на курортах

Мошенники стали использовать новую схему с арендой жилья на российских курортах. Они публикуют видео с предложением выгодно снять квартиру, а для бронирования призывают человека пройти по ссылке, которая на самом деле ведет на фишинговый ресурс.

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