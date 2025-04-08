Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с арендой жилья на курортах

Мошенники стали использовать новую схему с арендой жилья на российских курортах. Они публикуют видео с предложением выгодно снять квартиру, а для бронирования призывают человека пройти по ссылке, которая на самом деле ведет на фишинговый ресурс.
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