Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

Бизнесмен Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), не может считаться уклонистом, поскольку он снят с воинского учета.