Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

Бизнесмен Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), не может считаться уклонистом, поскольку он снят с воинского учета.
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