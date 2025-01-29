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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    читай книжки, дэбил безграмотный, а не хрень мерь от пола до потолка.... ты , по своей глупости, даже своим идолам - ...Украина выпустила...
  • Aнатолий Райков
    Черномазая чумичка,ты хоть историю знаешь,или ты по европомойкам шастаешь и ищешь всякую срач.Украина выпустила...
  • Aнатолий Райков
    Таким образом я могу утверждать что ты револции это ты устраивала вместе с Соросом.Украина выпустила...

Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

Бизнесмен Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), не может считаться уклонистом, поскольку он снят с воинского учета.

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