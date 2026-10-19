Все 18 беспилотников ВСУ были ликвидированы над одним городским округом и 11 районами Воронежской областиНа протяжении прошедшей ночи 19 октября на территории Воронежской области были выявлены и ликвидированы 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Препараты «Седжар...
- ЗА Препараты «Седжар...
- РР Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым