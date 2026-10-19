Все 18 беспилотников ВСУ были ликвидированы над одним городским округом и 11 районами Воронежской областиНа протяжении прошедшей ночи 19 октября на территории Воронежской области были выявлены и ликвидированы 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.