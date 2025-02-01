Глава DeepSeek: мы создали наш ИИ на основе советских разработок

IMAGO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Руководитель стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн признался, что основой для самой мощной из существующих на сегодняшний день нейросетей стал программный код советских программистов, написанный ещё в 1985 году Руководитель стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн признался, что основой для самой мощной из существующих на сегодняшний день нейросетей стал программный код советских программистов, написанный ещё в 1985 году.