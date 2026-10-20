В Самаре после атаки беспилотников в Куйбышевском районе установят 209 новых оконных блоков в многоквартирных домах за счёт городского бюджета, а специалисты ООО «СВГК» уже восстановили повреждённые участки газопровода и возобновили подачу газа потребителям.