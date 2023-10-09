Мать пыталась задушить 13-летнего сына в квартире на Васильевском острове

Мальчик самостоятельно обратился за помощью. Ученик седьмого класса чуть ли не умер от рук матери-алкоголички, которая пыталась задушить его в квартире многоэтажки на 21-й линии Васильевского острова в Петербурге.
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