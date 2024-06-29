[Перевод] Распадаются ли протоны? Ответ поможет найти Луна

Существует ли протонный распад и как его искать? Об этом рассказывает недавно представленное исследование, в котором группа международных учёных изучает концепцию использования образцов с Луны для поиска доказательств распада протонов, который остаётся гипотетическим типом распада частиц, который ещё не наблюдался и продолжает ускользать от специалистов по физике частиц.
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