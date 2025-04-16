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  • Галина Дьячина
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    Университетский спорт и сборная РФ это всё же разные уровни.«В России с кажды...
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«В России с каждым годом становится все лучше. Что имеют наши, не уступает тому, что есть у американцев» — Минаков

«В России с каждым годом становится все лучше. Что имеют наши, не уступает тому, что есть у американцев» — Минаков

Пловец Андрей Минаков, выигравший 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Казани с новым рекордом страны (50,82 секунды), дал интервью по итогам соревнований.

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Комментарии
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Nik Nik
Университетский спорт и сборная РФ это всё же разные уровни.
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