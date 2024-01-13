ВС РФ утром 13 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские Вооруженные силы провели групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие различных классов, включая гиперзвуковые ракеты Кинжал и беспилотные летательные аппараты.
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