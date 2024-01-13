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ВС РФ утром 13 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

ВС РФ утром 13 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские Вооруженные силы провели групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие различных классов, включая гиперзвуковые ракеты Кинжал и беспилотные летательные аппараты.

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