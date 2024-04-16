Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения

Первый окружной суд Санта-Фе штата Нью-Мексико приговорил оружейного реквизитора Ханну Гутьеррес-Рид, которую признали виновной в непредумышленном убийстве оператора фильма «Ржавчина» Галины Хатчинс, к 18 месяцам тюремного заключения.
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