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Началась "миграция в тыл": Солдаты массово оставляют передовую. Причину озвучили публично

Началась "миграция в тыл": Солдаты массово оставляют передовую. Причину озвучили публично

Солдаты ВСУ стали массово покидать фронтовые позиции и "мигрировать в тыл". Причину такого поведения украинских боевиков назвали во всеуслышание: "Нет чётких сроков службы".

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Комментарии
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АндрейБорков
Все это не огорчает, совсем не огорчает. Но как тогда получается, что укропитеки массово бегут в тыл с передовой, а наши бойцы и командиры мужественно отражают контратаки ВСУ? Кто из укропитеков тогда атакует наши позиции, если они рядами и колоннами драпают с линии боевого соприкосновения? Понятно, что все и обо все писать и говорить нельзя, война она и есть война, но и ненаучная фантастика тоже не нужна, она работает не на Россию, а против России. Те же укропитеки в своих фейках запросто могут представить это как наши фейки! При чем с конкретной демонстрацией нестыковок и буйной фантазии. На информационном фронте идут бои весьма не легкие и напряженные, по этому надо быть и хитрее и умнее и ловчее укропитеков.
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