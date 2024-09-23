АндрейБорков

Все это не огорчает, совсем не огорчает. Но как тогда получается, что укропитеки массово бегут в тыл с передовой, а наши бойцы и командиры мужественно отражают контратаки ВСУ? Кто из укропитеков тогда атакует наши позиции, если они рядами и колоннами драпают с линии боевого соприкосновения? Понятно, что все и обо все писать и говорить нельзя, война она и есть война, но и ненаучная фантастика тоже не нужна, она работает не на Россию, а против России. Те же укропитеки в своих фейках запросто могут представить это как наши фейки! При чем с конкретной демонстрацией нестыковок и буйной фантазии. На информационном фронте идут бои весьма не легкие и напряженные, по этому надо быть и хитрее и умнее и ловчее укропитеков.