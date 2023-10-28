Пугачева покинула Израиль, Королева резко сменила образ: новости недели

Пугачева покинула Израиль, Королева резко сменила образ: новости неделиАлла Пугачева вместе с детьми покинула ИзраильАлла Пугачева74-летняя Алла Пугачева вместе с 10-летними детьми Гарри и Лизой покинула Израиль.
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